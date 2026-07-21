«Я даже улыбаться не могу»: Юлию Барановскую погрызли комары на Камчатке

Телеведущая Юлия Барановская рассказала о неприятном происшествии во время путешествия по Камчатке. После укусов насекомых у неё появилась сильная реакция — отёк лица и многочисленные волдыри.

После укусо насекомых у Барановской начались сильные отёки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv

Звезда Первого канала вышла на связь с поклонниками и показала своё состояние на видео. Барановская предстала без макияжа, в толстовке и бейсболке, а также продемонстрировала опухшую губу и следы укусов на лице.

«Мои отношения с комариными укусами. Комар укусил, я вся изгрызана, со всех сторон. Тут просто всё в комарах, в мошках. Красоточка, я считаю», — с иронией рассказала телеведущая.

На следующий день состояние ухудшилось. По словам Барановской, на коже появились крупные волдыри, а отёк стал заметнее.

«Я думала, что отёкшая губа — это страшно, то сегодня треш. Это укусы, так надулось. Я даже улыбаться не могу. В эту минуту меня кто-то кусает за ногу», — пожаловалась она.

Несмотря на неприятный случай, телеведущая отметила, что поездка по Камчатке ей понравилась. В путешествие она отправилась вместе с тремя детьми от бывшего футболиста Андрея Аршавина.

Семья начала отдых с посещения Толбачинского вулканического массива. Барановская рассказала, что они несколько дней жили в глемпинге, гуляли по застывшей лаве и поднимались к вулканическим объектам.

«Жили в глемпинге, посреди метрового леса, в Толбачинском доле четыре дня и три ночи. Гуляли по лаве, поднимались на разные прорывы, виды тут невероятные. И страшно, и красиво одновременно», — поделилась телеведущая.

Ранее эколог Ярослав Вольпин предупредил, что спад численности комаров в Москве и Подмосковье временный, и к концу июля ожидается «комариная буря» из-за накопившейся влаги, а пик придётся на конец июля — начало августа. Он пояснил, что затишье было вызвано быстрым испарением воды.