«Вместо зубрёжки — лепка и моторика»: В России предложили альтернативу домашке для первоклашек

Первоклассникам не нужны традиционные домашние задания — они перегружают детей и отбивают интерес к учёбе. Об этом заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Вместо этого он предложил давать малышам лишь лёгкие развивающие упражнения, чтобы мягко адаптировать их к школьной жизни.

По словам чиновника, самостоятельное выполнение уроков для семилетних детей — это серьёзный стресс. Он отметил, что, как правило, вечером за тетради садятся всей семьёй, и такая практика в итоге только подрывает мотивацию к познанию.

«Это отбивает желание учиться в дальнейшем», — подчеркнул он.

Вместо скучных и объёмных заданий министр предлагает внедрить в расписание занимательные упражнения, направленные, к примеру, на развитие мелкой моторики и тренировку внимания. На первых порах, считает Пучков, школьнику важно освоить азы усидчивости и привыкнуть к концентрации, а не зубрить предметы до ночи.

Ранее Life.ru рассказывал, что Министерство просвещения России официально отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. До этого момента нагрузка вводилась поэтапно, и на её выполнение отводилось не больше одного академического часа.