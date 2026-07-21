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21 июля, 08:10

Сон при температуре 40°: Москвич получил пять суток за выпас козы на Красной площади

Москвича с козой на Красной площади арестовали на пять суток

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста мужчине, который пришёл с козой на Красную площадь. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба Мосгорсуда в своём канале в МАХ.

Инцидент произошёл вечером 18 июля возле Мавзолея Ленина. Согласно судебным материалам, москвич Магомед Магомедов выгуливал домашнее животное в не предназначенном для этого месте и выражался нецензурной бранью.

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Правоохранители потребовали прекратить нарушение, однако мужчина, как утверждается в материалах дела, не реагировал на замечания и отказался уходить. При задержании он якобы отталкивал сотрудников полиции и пытался вырваться.

На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве. В суде Магомедов вину не признал и заявил, что пришёл на Красную площадь лишь для того, чтобы сфотографироваться с козой, после чего собирался уйти.

Суд счёл представленные материалы достаточными и назначил москвичу наказание в виде пяти суток административного ареста.

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Марина Фещенко
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