Сон при температуре 40°: Москвич получил пять суток за выпас козы на Красной площади

Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста мужчине, который пришёл с козой на Красную площадь. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба Мосгорсуда в своём канале в МАХ.

Инцидент произошёл вечером 18 июля возле Мавзолея Ленина. Согласно судебным материалам, москвич Магомед Магомедов выгуливал домашнее животное в не предназначенном для этого месте и выражался нецензурной бранью.

Правоохранители потребовали прекратить нарушение, однако мужчина, как утверждается в материалах дела, не реагировал на замечания и отказался уходить. При задержании он якобы отталкивал сотрудников полиции и пытался вырваться.

На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве. В суде Магомедов вину не признал и заявил, что пришёл на Красную площадь лишь для того, чтобы сфотографироваться с козой, после чего собирался уйти.

Суд счёл представленные материалы достаточными и назначил москвичу наказание в виде пяти суток административного ареста.