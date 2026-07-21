Презентация фамильного древа Владимира Путина на ПМЭФ вызвала ажиотаж вокруг изучения предков. Основатель дома традиций «Кристиан» Михаил Шевелёв подтвердил резкий рост числа обращений от граждан. По его словам, тема семейной истории впервые надолго закрепилась в федеральной повестке. Его слова приводит РИА «Новости».

Шевелёв связывает этот феномен с широким освещением события средствами массовой информации. До этого момента понятия генеалогии редко становились предметом обсуждения на телевидении. Руководитель бизнеса отметил огромное количество звонков и личных вопросов от посетителей стенда компании.

Интерес публики вызвал конкретный прецедент оформления документов для первого лица. Данные для родословной собирали без привлечения административного ресурса или закрытых баз. Работу над ветвями вели исключительно силами одного из членов президентской семьи.

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Фамильное древо российского лидера Владимира Путина презентовали на стенде дома семейных традиций «Кристиан» в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году. Как рассказал собственник организации Михаил Шевелёв, в этой родословной до президента удалось зафиксировать представителей 13 поколений.