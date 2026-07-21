Жапаров заявил об увеличении территории Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил об изменении площади республики после завершения процесса уточнения границ с соседними государствами. По его словам, территория страны превысила отметку в 200 тысяч квадратных километров. С таким заявлением глава государства выступил в обращении к гражданам Кыргызстана.

Он отметил, что до 2020 года площадь республики составляла 19 миллионов 994 тысячи гектаров, или около 199,9 тысячи квадратных километров. После проведения делимитации границ и завершения переговоров по территориальным вопросам площадь страны увеличилась на 15,5 тысячи гектаров.

Жапаров также сообщил, что большая часть территории республики находится в государственной собственности. Из более чем 200 тысяч квадратных километров около 187 тысяч относятся к государственному фонду, ещё 590 квадратных километров находятся в муниципальном владении. Окончательно решить спорные вопросы с соседями Кыргызстану удалось после заключения соглашения с Таджикистаном в прошлом году. Эта страна оставалась последним государством, с которым сохранялись нерешённые участки границы.

Недавно Бишкек и Душанбе начали устанавливать первые пограничные столбы на линии раздела. На них наносятся цветовая маркировка и государственные гербы двух стран.

Ранее стало известно о масштабном сбое в энергосистеме Кыргызстана, из-за которого без электричества остались Бишкек и несколько регионов страны. Причиной аварии стало отключение высоковольтных линий электропередачи. Речь идёт об участках «Кара-Балта — Главная» и «Главная — Шу» напряжением 220 кВ.