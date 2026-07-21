Причёска подскажет: Физик объяснил, как за секунды узнать, что в вас ударит молния

Если во время грозы волосы внезапно начинают подниматься и тянуться вверх, человек может находиться в зоне возможного удара молнии. Об опасном признаке РИАМО рассказал доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков.

Перед разрядом внутри облака происходит разделение электрических зарядов. Из-за сильного поля предметы на земле, включая человеческие волосы, получают заряд противоположного знака.

«Если облако сильно заряжено, то происходит индуктивная зарядка предметов на поверхности Земли, в том числе волос человека. На волосах возникает заряд противоположного знака, поэтому они начинают приподниматься и словно тянуться к облаку», — рассказал Бычков.

По словам эксперта, такое явление указывает на крайне опасную обстановку. Человек в этот момент способен превратиться в своеобразный проводник и повысить вероятность того, что разряд придётся именно по нему.

Учёный подчеркнул, что угрозу представляет любое сильно заряженное грозовое облако, поскольку молния может ударить внезапно. При появлении подобного признака необходимо как можно быстрее покинуть открытое место и укрыться.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье до вечера 21 июля действует жёлтый уровень погодной опасности из-за гроз и порывистого ветра до 15 м/с. В Москве пока сохраняется оранжевое предупреждение из-за жары до +30 градусов.