FT: Зеленский может вернуть Фёдорова в оборонное ведомство с новыми полномочиями

Глава украинского режима Владимир Зеленский предложил вновь привлечь Михаила Фёдорова к работе в оборонном ведомстве страны. По данным Financial Times, речь может идти о возвращении чиновника с расширенным кругом полномочий.

Бывший министр обороны ранее сам выражал готовность снова занять должность в структуре оборонного ведомства Украины. Высокопоставленные украинские чиновники рассказали журналистам, что возможное возвращение может сопровождаться увеличением его полномочий. При этом официального подтверждения назначения или окончательного решения по этому вопросу пока не поступало.

Ранее отставка Михаила Фёдорова с должности министра обороны Украины вызвала серьёзные разногласия внутри руководства страны. Решение Зеленского привело к политическому напряжению в Киеве. Ситуация осложнилась тем, что Верховная рада не поддержала кандидатуру, предложенную на пост нового руководителя Минобороны.