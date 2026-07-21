Новым главкомом ВСУ может стать создатель «Азова»*

Основатель 12-й бригады спецназначения «Азов»* Андрей Билецкий**, может претендовать на должность главнокомандующего ВСУ в случае ухода Александра Сырского. Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья. При этом главарь террористической группировки не является главным претендентом.

«Главный претендент, как говорят, [Владимир] Горбатюк, заместитель начальника Генштаба, человек системы. Однако некоторые забывают и про неочевидного, но достаточно сильного игрока — Билецкого**. По нашим данным, эта фигура сейчас максимально настроена на занятие этой должности», — сообщили в подполье.

Между Билецким** и Сырским существуют давние разногласия. Причиной конфликта, как утверждается, стали подразделения, связанные с основателем «Азова»*, которые действуют самостоятельно и создают сложности для командования группировками на фронте. Возможное назначение Билецкого** стало бы не просто кадровой перестановкой. Такой шаг мог бы означать усиление влияния националистического блока в военной вертикали Украины.

Одновременно собеседники агентства заявили, что смена главнокомандующего вряд ли приведёт к серьёзным изменениям в зоне боевых действий. Они объяснили это тем, что украинская армия столкнулась с большим количеством системных проблем.

«Чего ждать, если это все-таки произойдёт? Люди на местах говорят, [что] серьёзных изменений на фронте это не принесёт. Проблем накопилось слишком много, и системно почти ничего не поменяется», — говорится в сообщении.

Билецкому** 46 лет. Он сформировал «Азов»* в 2014 году в период боёв за Мариуполь. В 2014-2019 годах был депутатом Рады, а с прошлого года командует 3-м армейским корпусом.

Напомним, ранее появились инсайды о возможной отставке Сырского с поста главкома ВСУ. Поводом для слухов послужил политический кризис и протесты после отставки министра обороны Михаила Фёдорова, участники которых требовали уволить Сырского. На фоне этого Владимир Зеленский провел встречи с военными, а в качестве вероятных кандидатов на замену назывались Горбатюк, командующий сухопутными войсками Михаил Драпатый, командующий десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол, однако официальных решений не принято. Аналитики расходятся во мнениях: одни считают отставку неизбежной из-за системного кризиса, другие полагают, что Зеленский не заинтересован в увольнении непопулярного, но лояльного главкома, а слухи используются для успокоения общественности.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и призвала к его уходу с должности. Политик назвала происходящее на Украине «первой военной революцией» и заявила, что этот процесс должен привести к масштабной перестройке военного управления.

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