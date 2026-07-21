Хотели повторить сценарий Садата: Генерал раскрыл детали возможного покушения на Эрдогана

Отставной бригадный генерал Вооружённых сил Турции Ибрагим Бююкбаш заявил, что перед попыткой государственного переворота в 2016 году могли готовить покушение на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, сценарий планировался по аналогии с убийством египетского лидера Анвара Садата в 1981 году, передаёт газета Türkiye.

Как рассказал Бююкбаш, незадолго до событий 15 июля 2016 года Эрдоган должен был принять участие в военных учениях. Однако мероприятие отменили после обнаружения «подозрительной активности».

По утверждению генерала, позже выяснилось, что организаторы возможного нападения рассматривали вариант атаки на президента во время военного мероприятия, как это произошло с Анваром Садатом, убитым во время парада в Каире в 1981 году.

«Перед попыткой переворота готовилось несколько покушений на президента Эрдогана», — заявил Бююкбаш.

Генерал также заявил, что за несколько месяцев до попытки переворота сторонники организации FETÖ, которую власти Турции обвиняют в подготовке путча, якобы планировали захватить Эрдогана в Мармарисе. По его словам, президента собирались доставить в аэропорт «Даламан», после чего вывезти на самолёте иностранной авиакомпании и убить.

Бююкбаш утверждает, что в материалах расследования упоминается самолёт швейцарской компании Albinati Aeronautics, который запросил разрешение на срочный вылет перед прибытием Эрдогана в аэропорт. По его словам, рейс отменили вскоре после того, как президент покинул территорию воздушной гавани.

Отставной военный добавил, что следствие также изучало информацию об иностранных пассажирах этого самолёта, которые позднее покинули Турцию.

Ранее NYP сообщил, что на ежегодном ужине для журналистов Белого дома 24 июля меры безопасности будут резко усилены из-за попытки покушения на Трампа: откажутся от печатных пропусков и больших приёмов, а вместимость зала сократят с 4 до 1 тыс. человек для лучшего контроля. Работники спецслужб смогут эффективнее следить за обстановкой.