Безопасность на приёме для журналистов с участием Трампа усилят из-за покушения

На ежегодном ужине для журналистов Белого дома, который пройдёт 24 июля в отеле Waldorf Astoria, меры безопасности будут «резко усилены» после попытки покушения на президента Дональда Трампа на прошлом приёме. Об этом пишет NYP.

В этот раз откажутся от печатных пропусков и больших коктейльных приёмов, где любой мог бы без труда затеряться в толпе. Вместимость бального зала — 1 тыс. человек, тогда как в прошлом году в Washington Hilton было около 4 тыс.

Работники спецслужб в зале поменьше смогут более эффективно контролировать обстановку. Ожидается, что подобные меры снизят риски и предотвратят возможные инциденты.

Ранее израильская разведка перехватила переговоры Ирана и предупредила США о готовящемся покушении на Трампа в Анкаре. Американский лидер срочно покинул саммит на старом Air Force One — раньше обычного и без фото. При этом турецкие спецслужбы утверждают, что убивать политика в тот день никто не собирался.