Аграрии втихую выжгли 20 миллионов пчёл в Сибири и на Урале

На территории Урала и Сибири разворачивается масштабная экологическая катастрофа. После очередной обработки сельхозугодий могли погибнуть около 20 миллионов медоносных насекомых. По предварительным подсчетам, владельцы хозяйств лишились примерно 12 тонн готовой продукции, узнал SHOT.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Челябинской области. Только в одном Аргаяшском районе жертвами стали более пяти миллионов особей. Из-за опустошения домиков местные производители рискуют недосчитаться порядка трёх тонн сладкого продукта.

Проблема быстро распространилась на соседние субъекты федерации. В Алтайском крае зафиксировано четырнадцать официальных обращений от владельцев угодий. Там потери оценивают в десять миллионов жизней и шесть тонн янтарного лакомства.

Тревожные сигналы поступают также из Башкортостана и Тюменской области. Сразу в шести районах первого региона и во втором зафиксирована полная потеря крылатых подопечных. Семьи вымирали целыми колониями после опыления соседних рапсовых делянок.

Власти начали реагировать на сообщения о разрастающемся бедствии. Сотрудники надзорного ведомства инициировали проверку обстоятельств случившегося на пасеках Южного Урала, пишет РИА «Новости». Следователи выясняют, почему земледельцы применяли опасные вещества без уведомления соседей.

Основной причиной трагедии сами хозяева участков называют бесконтрольное распыление ядов. О грядущей химической атаке их никто не известил заранее. В результате летучие создания собрали отравленный нектар и доставили его в свои хранилища.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить степень вины аграрных предприятий. Если факт нарушения регламента подтвердится, виновникам придется возмещать колоссальный ущерб. Пока же регионы подсчитывают убытки и пытаются спасти выживших членов оставшихся семей.

До этого в Красноярском крае погибли около 600 пчелосемей — примерно 30 млн насекомых. Пасечники связывают гибель с обработкой рапсовых полей пестицидами, о которой аграрии не предупредили заранее, как того требует закон.