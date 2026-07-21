Российский снайпер Фартовый назвал слабое место гексакоптера ВСУ «Баба-яга»

По его словам, операторы БПЛА ВСУ знают об этой особенности и пытаются дополнительно защищать аккумулятор различными способами.

Снайпер отметил, что для борьбы с такими дронами применяются специальные боеприпасы. В частности, трассирующие и бронезажигательные патроны.

А ранее снайпер 428-го полка группировки войск «Центр» с позывным Семён рассказал, что подбитая точным выстрелом «Баба-яга» во время падения может зацепиться за деревья и остаться с минимальными повреждениями. А вот при ударе о землю боевая часть беспилотника чаще всего взрывается.