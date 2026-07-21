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21 июля, 08:58

Российский снайпер Фартовый назвал слабое место гексакоптера ВСУ «Баба-яга»

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Наиболее уязвимым местом тяжёлого украинского гексакоптера «Баба-Яга» является аккумулятор, рассказал российский снайпер с позывным Фартовый.

По его словам, операторы БПЛА ВСУ знают об этой особенности и пытаются дополнительно защищать аккумулятор различными способами.

Снайпер отметил, что для борьбы с такими дронами применяются специальные боеприпасы. В частности, трассирующие и бронезажигательные патроны.

Рассказ Фартового был опубликован в видеоматериале Минобороны России.

ВСУ спрятали три «Бабы-яги» на крыше жилого дома в центре Донецка
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А ранее снайпер 428-го полка группировки войск «Центр» с позывным Семён рассказал, что подбитая точным выстрелом «Баба-яга» во время падения может зацепиться за деревья и остаться с минимальными повреждениями. А вот при ударе о землю боевая часть беспилотника чаще всего взрывается.

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Александра Вишнякова
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