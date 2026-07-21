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21 июля, 09:13

Российские войска нанесли удар по зданию ТЦК в Чернигове

Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Российские войска поразили здание территориального центра комплектования (ТЦК) в Чернигове в зоне проведения специальной военной операции. Для атаки использовали беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Фотографии с места происшествия показывают сильное возгорание внутри и рядом со зданием после удара.

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Ранее сообщалось об ударе по стоянке грузовой техники в Днепропетровской области, которую использовали для обеспечения подразделений ВСУ. Атаку провели расчёты беспилотников «Герань». Среди уничтоженной техники были машины, предназначенные для перевозки беспилотных аппаратов и комплектующих к ним.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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