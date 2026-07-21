Российские войска нанесли удар по зданию ТЦК в Чернигове

Российские войска поразили здание территориального центра комплектования (ТЦК) в Чернигове в зоне проведения специальной военной операции. Для атаки использовали беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Фотографии с места происшествия показывают сильное возгорание внутри и рядом со зданием после удара.

Ранее сообщалось об ударе по стоянке грузовой техники в Днепропетровской области, которую использовали для обеспечения подразделений ВСУ. Атаку провели расчёты беспилотников «Герань». Среди уничтоженной техники были машины, предназначенные для перевозки беспилотных аппаратов и комплектующих к ним.