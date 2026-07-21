Дипломатический пинг-понг: Зачем Москва и Рим обменялись высылками военных атташе

Высылка итальянского военного атташе и его помощника стала ответом Москвы на аналогичный шаг Рима и могла носить прежде всего политический характер. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал глава Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов.

Италия ранее потребовала от российского военного атташе и его сотрудника покинуть страну, сославшись на угрозу национальной безопасности. В ответ Москва применила зеркальную меру в отношении представителей итальянского посольства.

«В случае с высылкой российского атташе Италией её действия являются скорее сигналом недовольства российской политикой, на что Москва ответила зеркально», — заявил Лукьянов.

При этом эксперт не исключил, что решение могло быть связано как с конкретными действиями дипломатов, так и с общей напряжённостью в отношениях двух стран. По его словам, истинные причины подобных шагов нередко остаются за рамками официальных заявлений.

Лукьянов добавил, что военные атташе остаются частью дипломатического протокола даже при почти полном отсутствии контактов между Россией и государствами НАТО. Полный разрыв таких каналов обычно происходит только в условиях войны, однако и тогда возможны исключения.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва в ответ на действия Рима выслала итальянского военного атташе и его помощника. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила зеркальный характер меры, назвав её частью взаимного дипломатического реагирования.