40 дней без выздоровления: Актёр Кирилл Плетнёв ищет врача для заболевшего сына

Старший сын Кирилла Плетнёва Георгий почти полтора месяца борется с болезнью, но точный диагноз пока не установлен. Актёр обратился к подписчикам в своих соцсетях за помощью в поиске опытного ЛОР-врача.

Кирилл Плетнёв обратился к подписчикам. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/

Проблемы со здоровьем у ребёнка сохраняются уже около 40 дней. За это время у Георгия не прошли температура, насморк, боль в горле и конъюнктивит.

«Дорогие друзья, требуется помощь. Моему старшему сыну очень нужен хороший доктор, ЛОР, ухо-горло-нос», — сказал он.

Необходимые обследования ребёнок уже прошёл, включая общий анализ крови. Сейчас Георгий принимает антибиотики, однако полностью избавиться от симптомов пока не удалось. Причиной длительного недомогания, как считает Плетнёв, может быть вирусная инфекция, которую специалисты пока не смогли выявить.

Ранее Кирилл Плетнёв оказался в центре обсуждений после высказывания о знакомом, который столкнулся с алкогольной зависимостью. После этого часть пользователей в Сети стала критиковать актёра и связывать изменения в его внешности с якобы вредными привычками. Плетнёв заявил, что уже семь лет не употребляет алкоголь и не имеет зависимостей.