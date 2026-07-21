Полиция вывела из тени банкиров, которые обналичили миллиард рублей

В Иркутской области сотрудники полиции задержали группу, которую подозревают в организации незаконного банковского бизнеса и обналичивании более 1 млрд рублей. О задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Операция прошла при участии сотрудников Росгвардии.

«Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги из ГУ МВД России по Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 млрд рублей», — написала Волк в телеграм-канале.

По версии правоохранителей, участники группы занимались теневыми финансовыми операциями. Всего были задержаны трое подозреваемых.

Злоумышленники использовали счета более чем 35 фиктивных компаний для проведения операций с безналичными средствами физических и юридических лиц.

По версии следствия, участники группы занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и переводами без необходимых разрешений. Деньги клиентов обналичивали под видом оплаты за фиктивные сделки, удерживая комиссию не менее 14%.

Предварительный незаконный доход организаторов схемы составил около 190 млн рублей.

При задержании троих подозреваемых полицейские изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы и электронные носители с возможными доказательствами.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Правоохранители продолжают устанавливать возможных соучастников.

А ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок, предоставляющей услуги по «обналу» и махинациям с уплатой налога на добавленную стоимость. В результате действий махинаторов в федеральный бюджет не поступили около 350 миллионов рублей, а обналичить они успели 34 миллиона.