Пушистый наркокурьер провалил миссию: Котика с запрещёнкой поймали у колонии

В Нижегородской области сотрудники исправительной колонии №17 задержали необычного наркокурьера. Запрещённые вещества на территорию учреждения пытались доставить с помощью кота. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

В нижегородской ИК-17 поймали кота с наркотиками в ошейнике. Видео © Telegram/ ФСИН России

Злоумышленники надели на животное тканевый ошейник, к которому прикрепили два свёртка. По их задумке, четвероногий должен был незаметно пробраться к осуждённым. Однако странный аксессуар привлёк внимание работников ИК-17. Пушистого посыльного поймали, после чего подозрительные упаковки сняли и передали на экспертизу.

Проверка подтвердила, что внутри находились наркотические вещества. Для обследования свёртков также привлекли кинолога со служебной собакой. Сам кот не пострадал. Его осмотрели и, убедившись, что с животным всё в порядке, отпустили на волю.

Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто придумал необычную схему доставки. По факту попытки передачи запрещённого груза проводится проверка.

Ранее Life.ru сообщал, что почти каждый седьмой осуждённый в российских местах лишения свободы в 2025 году имел расстройства, связанные с употреблением наркотиков. Из-за этого учреждениям приходится организовывать лечение и передавать сведения о пациентах медикам после их освобождения.