Спустя сто лет после смерти Феликс Дзержинский остаётся одной из самых противоречивых фигур российской истории. 20 июля 1926 года создатель ВЧК умер от сердечного приступа после продолжительного выступления о состоянии советской экономики. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Руководство чрезвычайной комиссией он принял в конце 1917 года, когда страна переживала революцию, распад прежних институтов, Гражданскую войну и массовое насилие. Новому ведомству предстояло бороться с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и преступностью.

С именем Дзержинского связывают как создание советской системы госбезопасности, так и внесудебные репрессии, Красный террор и жёсткое подавление противников большевиков. Его сторонники объясняли суровые методы чрезвычайными обстоятельствами, критики считали их основой будущей репрессивной машины.

При этом современники отмечали и другие стороны его деятельности. Дзержинский занимался восстановлением транспорта, железных дорог и борьбой с детской беспризорностью, а также несколько раз пытался уйти с руководящих постов.

«Всякая революция чего-то стоит, если умеет защищаться!» — эта фраза стала отражением эпохи, в которой он действовал. Однако и спустя век оценки его наследия остаются полярными: для одних он государственник, для других — олицетворение политического насилия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из него получился бы блистательный коммунист. По словам американского лидера, если бы он выбрал такой путь, то стоял бы в одном ряду с такими мастодонтами как Владимир Ильич Ленин.