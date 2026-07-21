Три года охоты завершились: В Перми нашли киллера, застрелившего бизнесмена в баре

В Пермском крае правоохранители задержали мужчину, которого считают исполнителем заказного убийства предпринимателя. Преступление произошло в 2023 году, а подозреваемому больше двух лет удавалось скрываться. Об этом сообщили в СК РФ.

В Прикамье задержали исполнителя заказного убийства бизнесмена 3 года назад. Видео © Telegram / Следком

Следствие предъявило задержанному обвинения в убийстве по найму и незаконном хранении огнестрельного оружия. Речь идёт о пунктах «з» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222 УК РФ. По версии СК России, причиной расправы стал конфликт между деловыми партнёрами. Один из них решил устранить компаньона, чтобы получить полный контроль над общим бизнесом и самостоятельно распоряжаться доходами от коммерческой деятельности.

Кроме того, организатор хотел не допустить, чтобы погибший смог через суд оспорить сделку, из-за которой мог лишиться доли в праве собственности на одно из помещений в Перми. Для реализации замысла мужчина обратился к знакомому и предложил ему деньги за организацию убийства. Тот согласился, после чего нашёл непосредственного исполнителя. Чтобы обеспечить подготовку преступления средствами связи и другими необходимыми материалами, посредник привлёк своего сына, также пообещав ему денежное вознаграждение.

Вечером 5 октября 2023 года исполнитель находился в одном из баров Орджоникидзевского района Перми, где застрелил предпринимателя из огнестрельного оружия. После расправы участники попытались скрыть следы преступления, в том числе спрятать орудие убийства. Однако организатора и бывшего бизнес-партнёра погибшего удалось установить и задержать уже в 2023 году.

В 2025 году суд признал их виновными и назначил наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Исполнитель заказного убийства всё это время оставался на свободе, но следователи СК России совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю установили его личность и задержали. Сейчас подозреваемый находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в октябре 2023 года в Перми произошло убийство предпринимателя Александра Л. Мужчину застрелили возле его собственного бара на улице Первомайской. Бизнесмен приехал к заведению на автомобиле и был атакован сразу после того, как вышел из машины. Неизвестные несколько раз выстрелили ему в спину, после чего скрылись.