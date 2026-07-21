Суд признал хакерские группы Silent Crow* и Cyberpartizans* экстремистскими

Верховный суд России признал хакерские группировки Cyberpartizans* и Silent Crow* экстремистскими организациями. Исковое заявление Генпрокуратуры удовлетворено в полном объёме, деятельность обеих структур на территории РФ запрещена.

Решение было оглашено 21 июля во вторник. Судебный процесс прошел в закрытом режиме по требованию стороны обвинения. Вердикт судьи подлежит немедленному исполнению со дня его провозглашения.

В ходе разбирательства установлено тесное сотрудничество между двумя объединениями. Они осуществляли совместные кибератаки на объекты информационных структур России и Белоруссии для дестабилизации обстановки с целью смены власти неконституционным путём.

Группировка «Киберпартизаны BY»* действует с сентября 2020 года как децентрализованное сообщество белорусских активистов. Формирование Silent Crow* («Молчаливый ворон»*) зафиксировано в январе 2025 года. Хакеры причастны к атакам на критическую инфраструктуру.

Ранее российские хакеры завладели данными 3,5 млн спонсоров украинской группировки РДК*. Им известны имена, суммы и география переводов. Информацию обещают передать в ФСБ. Среди доноров — жители Москвы, области, Петербурга и Ленобласти.