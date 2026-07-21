В России создали подкомиссию по развитию цифровых платформ

В России создаётся постоянная правительственная подкомиссия по развитию цифровых платформ. Постановление о формировании нового органа уже подписано.

«Правительство создаёт постоянную подкомиссию по вопросам развития цифровых платформ. Соответствующее постановление подписано», — сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Новая структура займётся выработкой единого подхода к платформенной экономике. В частности, её участники определят стратегические направления развития отрасли. Ещё одной задачей станет совершенствование государственного регулирования этой сферы. Решения должны учитывать интересы властей, бизнеса и пользователей онлайн-сервисов.

В состав подкомиссии войдут представители федеральных ведомств, отвечающих за профильные вопросы. Конкретный список участников пока не раскрывается. Персональный состав утвердят отдельным распоряжением. После этого орган начнёт работать на постоянной основе.

Напомним, 14 июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить отдельные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Документы должны определить направления внедрения новых технологий в российскую экономику.