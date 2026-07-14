Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 09:08

Путин поручил разработать стратегию развития автономных систем до 2036 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство России подготовит национальную стратегию развития автономных систем, рассчитанную до 2036 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума.

К работе привлекут ассоциацию эксплуатантов и производителей «Национальные автономные системы». Документ должен определить основные направления внедрения и совершенствования беспилотных технологий в стране. Кабмину поручено «представить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года». Завершить разработку необходимо до 15 декабря 2026-го.

Путин назвал главную задачу Народного фронта на форуме «Всё для Победы!»
Путин назвал главную задачу Народного фронта на форуме «Всё для Победы!»

Ранее Владимир Путин заявил что России необходимо ускорить цифровизацию отраслей, активнее внедряя искусственный интеллект и автономные технологии. Президент напомнил о действующей стратегии развития ИИ и поручил правительству подготовить аналогичные документы для автономных систем и цифровых платформ.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2026
  • ПМЭФ
  • Правительство РФ
  • Искусственный интеллект
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar