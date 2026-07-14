Путин поручил разработать стратегию развития автономных систем до 2036 года
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Правительство России подготовит национальную стратегию развития автономных систем, рассчитанную до 2036 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума.
К работе привлекут ассоциацию эксплуатантов и производителей «Национальные автономные системы». Документ должен определить основные направления внедрения и совершенствования беспилотных технологий в стране. Кабмину поручено «представить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года». Завершить разработку необходимо до 15 декабря 2026-го.
Ранее Владимир Путин заявил что России необходимо ускорить цифровизацию отраслей, активнее внедряя искусственный интеллект и автономные технологии. Президент напомнил о действующей стратегии развития ИИ и поручил правительству подготовить аналогичные документы для автономных систем и цифровых платформ.
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