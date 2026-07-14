Путин поручил разработать стратегию развития автономных систем до 2036 года

Правительство России подготовит национальную стратегию развития автономных систем, рассчитанную до 2036 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума.

К работе привлекут ассоциацию эксплуатантов и производителей «Национальные автономные системы». Документ должен определить основные направления внедрения и совершенствования беспилотных технологий в стране. Кабмину поручено «представить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года». Завершить разработку необходимо до 15 декабря 2026-го.

Ранее Владимир Путин заявил что России необходимо ускорить цифровизацию отраслей, активнее внедряя искусственный интеллект и автономные технологии. Президент напомнил о действующей стратегии развития ИИ и поручил правительству подготовить аналогичные документы для автономных систем и цифровых платформ.