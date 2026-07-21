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21 июля, 09:47

Минобороны РФ заявило об установлении контроля над Волоховским

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Волоховский в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. В российском военном ведомстве не привели дополнительных подробностей операции.

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Ранее Life.ru рассказывал о продвижении российских подразделений на Харьковском направлении. Волоховский имеет значение из-за своего расположения в районе активных боевых действий: контроль над населёнными пунктами в этой зоне позволяет сторонам улучшать позиции, расширять зоны контроля и создавать условия для дальнейшего продвижения.

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Марина Фещенко
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