Минобороны РФ заявило об установлении контроля над Волоховским

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Волоховский в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. В российском военном ведомстве не привели дополнительных подробностей операции.

Ранее Life.ru рассказывал о продвижении российских подразделений на Харьковском направлении. Волоховский имеет значение из-за своего расположения в районе активных боевых действий: контроль над населёнными пунктами в этой зоне позволяет сторонам улучшать позиции, расширять зоны контроля и создавать условия для дальнейшего продвижения.