Минобороны РФ заявило об установлении контроля над Волоховским
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Волоховский в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. В российском военном ведомстве не привели дополнительных подробностей операции.
Ранее Life.ru рассказывал о продвижении российских подразделений на Харьковском направлении. Волоховский имеет значение из-за своего расположения в районе активных боевых действий: контроль над населёнными пунктами в этой зоне позволяет сторонам улучшать позиции, расширять зоны контроля и создавать условия для дальнейшего продвижения.
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