Российские подразделения провели серию успешных атак по военным объектам Украины за последние 24 часа. Основной целью стали производственные площадки и склады, где хранились беспилотные летательные аппараты большой дальности.

Согласно сводке Минобороны РФ, удары наносились силами оперативно-тактической авиации, расчетами ракетных войск и артиллерии. Также применялись ударные БПЛА. Под прицелом оказались энергетическая и транспортная инфраструктуры, задействованные в обеспечении нужд противника.

Огненному воздействию подверглись 144 района. В ведомстве подчеркнули, что поражены пункты временной дислокации формирований украинских вооружённых сил. Отдельной целью стали места скопления иностранных наёмников.

Данная операция демонстрирует тактику системного подавления логистических возможностей противника. Интенсивные обстрелы направлены на срыв планов по запуску дальнобойных средств поражения. В ближайшее время эксперты ожидают корректировки активности авиации в приграничных зонах.

Ранее российские военные уничтожили плавсредство и топливные запасы в порту Черноморска Одесской области. В результате ночного удара был поражён катер противника и ёмкости с горючим, предназначавшиеся для нужд украинских формирований.