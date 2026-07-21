Дрон ВСУ залетел в окно жилого дома в Сватово ЛНР, ранены двое детей

Десять муниципалитетов ЛНР подверглись атакам ВСУ за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Сватово. Там украинский беспилотник залетел в окно жилого дома, в результате чего пострадали четыре человека.

Среди раненых оказались двое детей — мальчики 10 и 14 лет. По словам Пасечника, 10-летний ребёнок находится в тяжёлом состоянии, его готовятся транспортировать в республиканскую детскую больницу.

Несколько атак пришлись по Луганску. Ночью беспилотник ударил по придомовой территории частного дома в Каменнобродском районе города. В результате ранения получила 69-летняя женщина. Кроме того, на восточных кварталах Луганска БПЛА атаковал территорию рядом с многоквартирным домом. В этом случае обошлось без пострадавших. Также были повреждены автомобильные стоянки и гражданские грузовые автомобили.

Утром украинский беспилотник атаковал посёлок Юбилейный. После удара начался пожар, а движение по мосту на улице Андрея Линева в сторону Юбилейного временно перекрыли. Информация о возможных пострадавших уточняется. За прошедшие сутки под огнём оказались также Алчевск, Стаханов, Рубежное, Северодонецк, а также Кременской, Новоайдарский, Троицкий и Лутугинский муниципальные округа.

По словам главы региона, повреждения получили частные дома, легковые и грузовые автомобили, промышленные и гражданские объекты. Последствия атак фиксируют следователи управления СК России по ЛНР. Все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий происшествий. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее 19 июля в Перевальском муниципальном округе ЛНР произошла трагедия с участием сотрудников МЧС России. Пожарно-спасательный расчёт 17-й пожарно-спасательной части Артёмовска выехал на ликвидацию возгорания, однако во время работы подвергся атаке украинского беспилотника. В результате целенаправленного удара БПЛА пятеро сотрудников МЧС получили тяжёлые ранения. Один из спасателей — 34-летний командир отделения, старшина внутренней службы Сергей Смушек — получил травмы, несовместимые с жизнью.