Дикий рэкет у воды: Бобр оставил поляка без трусов

Житель Польши обнаружил, что бобр ворует его нижнее бельё с верёвки для сушки. Данную информацию передаёт портал Fakt.

В Польше бобр повадился воровать нижнее бельё с верёвки. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / STAWY RYBNE - BUDOWA/ ZARYBIANIE/ PIELĘGNACJA

Мужчина долгое время не мог понять, куда пропадают вещи, пока не застал животное на месте преступления. Бобр выбежал из кустов, сорвал пару сохнувших трусов и с добычей в зубах направился к воде.

«Я застыл на месте, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то болотный демон», — приводит издание слова пострадавшего мужчины.

По словам пострадавшего, бобр вёл себя агрессивно и смотрел на него так, будто хозяин участка — он, а человек лишь незваный гость. Мужчина предположил, что одежда понадобилась грызуну для строительства хатки. Пользователи интернета посоветовали поляку подружиться с бобром и оставлять для него старые вещи, чтобы он не трогал свежевыстиранное бельё.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области 45 приусадебных участков ушли под воду из-за деятельности бобров. По предварительным данным, причиной подтопления стали возведённые животными плотины. Вода зашла на территорию садоводств «Красногорские покосы» и «Южное». Владельцы пострадавших домовладений покинули зону бедствия самостоятельно, в связи с чем эвакуация жителей не потребовалась.