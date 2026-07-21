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21 июля, 10:40

Сирены звучат на всей территории Польши

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Польше звучат сирены, начата общенациональная проверка системы оповещения в рамках учений Alarm-26, передаёт портал Wiadomości.

Видео © Telegram/Polskie Newsy

Цель учений — проверка надёжности и эффективности системы оповещения, а также отработка практического включения сирен в реальной обстановке. В ходе тренировки звучат два типа сигналов: первые три минуты — модулированный звук, обозначающий начало тревоги, и три минуты непрерывного сигнала, сигнализирующего об окончании.

Учение проходит по распоряжению правительства и, при необходимости, может продолжиться на следующий день — 22 июля, чтобы дополнительно протестировать системы. Параллельно с этим в ряде регионов страны, в том числе в Опольском воеводстве, продолжаются военные учения с участием подразделений Вооружённых сил Польши.

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Ранее сообщалось, что США направили в Польшу 5 тысяч военнослужащи. После следующей ротации общее число американских военных в республике может вырасти до 11 тысяч. Решение о постоянном присутствии США в Польше может быть принято в течение ближайших шести месяцев или года. Также не исключена встреча президентов Дональда Трампа и Кароля Навроцкого.

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Николь Вербер
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