Трамп помиловал менее 20 человек, отклонив почти 6 тысяч прошений

Накануне 250-летия независимости США Дональд Трамп простил менее двух десятков человек, а вот почти 6 тысяч прошений о помиловании остались без удовлетворения. Об этом написала газета The New York Times.

По данным издания, американский лидер «вне очереди смягчил наказания или выдал помилования для соратников». В перечень помилованных вошли финансист Республиканской партии с судимостью за мошенничество и нарушители предписаний по охране воздушной среды.

Также ранее Wall Street Journal сообщала, что Трамп не раз обещал своим высокопоставленным подчинённым помиловать их перед тем, как покинет Белый дом. Так он рассчитывал защитить их от возможного преследования. По словам источников газеты, на одном из совещаний политик в шутку сказал, что готов простить каждого, кто подошёл к Овальному кабинету ближе чем на 60 метров.