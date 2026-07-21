«3 тысячи за номер с видом на море»: Элитный отдых в Крыму стал доступнее

Туристы заметили существенное падение цен на проживание в высококлассных отелях Крыма. Причина — перебои с водой, светом и топливный дефицит. Номера в Севастополе на набережной можно снять за 6 тыс. рублей в сутки (с посещением спа), в Ялте — за 5,5 тыс., а в Евпатории — за 3 тыс. с видом на море, пишет kp.ru.

Отели включают автономные генераторы, но бассейны работают по сокращённому графику. Владельцы признаются: чтобы поддерживать загрузку, приходится обмениваться постояльцами. Такси от Ялты до Алупки стоит около 750 рублей — цены на транспорт не выросли даже на фоне нехватки топлива.

Отдыхающие отмечают, что местный бизнес бережно относится к гостям и не пытается компенсировать издержки за счёт повышения стоимости питания и сервиса.

А ранее Life.ru писал, что туристы стали чаще посещать курорты, которые ранее были не особо популярны. В их числе Солнечная Долина в Крыму. Сутки здесь будут стоить туристам 5,7 тысячи рублей. На первом месте в рейтинге — карельский Коконниэми у Ладожских шхер.