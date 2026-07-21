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21 июля, 10:24

ФИФА отменила красную карточку аргентинцу Паредесу за драку в финале ЧМ-2026

Обложка © ТАСС / AP / Yuki Iwamura

Обложка © ТАСС / AP / Yuki Iwamura

ФИФА решила не применять дисциплинарные меры к полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу после потасовки в финале чемпионата мира — 2026 с Испанией. Об отмене удаления футболиста сообщил журналист BBC Sport Дэйл Джонсон в социальной сети X.

Инцидент произошел после финального свистка матча Аргентина — Испания, завершившегося победой испанской команды со счетом 1:0. На поле началась массовая стычка с участием игроков обеих сборных. Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес спровоцировал конфликт с игроками команды Испании, схватив за шею Эрика Гарсию и толкнув Гави. Партнёры по командам быстро разняли участников потасовки.

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Главный арбитр показал Паредесу прямую красную карточку. Сообщалось, что Международная федерация футбола (FIFA) инициировала дисциплинарное разбирательство.

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Александра Вишнякова
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