ФИФА отменила красную карточку аргентинцу Паредесу за драку в финале ЧМ-2026

ФИФА решила не применять дисциплинарные меры к полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу после потасовки в финале чемпионата мира — 2026 с Испанией. Об отмене удаления футболиста сообщил журналист BBC Sport Дэйл Джонсон в социальной сети X.

Инцидент произошел после финального свистка матча Аргентина — Испания, завершившегося победой испанской команды со счетом 1:0. На поле началась массовая стычка с участием игроков обеих сборных. Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес спровоцировал конфликт с игроками команды Испании, схватив за шею Эрика Гарсию и толкнув Гави. Партнёры по командам быстро разняли участников потасовки.

Главный арбитр показал Паредесу прямую красную карточку. Сообщалось, что Международная федерация футбола (FIFA) инициировала дисциплинарное разбирательство.