Месси признался партнёрам, что провёл последний матч за Аргентину в финале ЧМ-2026

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси принял решение завершить выступления за национальную команду. Это произошло после поражения от Испании в финале чемпионата мира 2026 года. Аргентинский журналист Эрнан Кастильо сообщил об этом со ссылкой на свои источники.

«Речь Месси в раздевалке была ещё более эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч», — написал Кастильо.

Сборная Аргентины уступила Испании в финале со счётом 0:1 в дополнительное время. Месси завершил этот чемпионат мира с восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. По ходу турнира аргентинец первым в истории забил 20 голов на чемпионатах мира. Позже Месси довёл этот показатель до 21 гола. Однако его обошёл француз Килиана Мбаппе, у которого в активе 22 мяча на мундиалях.