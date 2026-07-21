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21 июля, 04:12

Месси признался партнёрам, что провёл последний матч за Аргентину в финале ЧМ-2026

Обложка © X / Selección Argentina

Обложка © X / Selección Argentina

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси принял решение завершить выступления за национальную команду. Это произошло после поражения от Испании в финале чемпионата мира 2026 года. Аргентинский журналист Эрнан Кастильо сообщил об этом со ссылкой на свои источники.

«Речь Месси в раздевалке была ещё более эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч», написал Кастильо.

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Сборная Аргентины уступила Испании в финале со счётом 0:1 в дополнительное время. Месси завершил этот чемпионат мира с восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. По ходу турнира аргентинец первым в истории забил 20 голов на чемпионатах мира. Позже Месси довёл этот показатель до 21 гола. Однако его обошёл француз Килиана Мбаппе, у которого в активе 22 мяча на мундиалях.

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Лия Мурадьян
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