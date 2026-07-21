Месси и девять игроков сборной Аргентины не вернулись на родину после ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и ещё девять игроков не полетели на родину вместе с основной делегацией, пишет TyC Sports.

Основная группа отбыла на родину сразу после поражения в финале чемпионата мира 2026 года. Самолёт с частью делегации вылетел из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес через пару часов после финального свистка. В столицу страны вернулись всего 16 футболистов.

Играющий за «Интер Майами» Месси решил остаться в США. Его одноклубник Родриго Де Пауль принял такое же решение. Также на родину не отправились Энцо Фернандес, Кристиан Ромеро, Лаутаро Мартинес, Николас Пас, Хулиан Альварес, Науэль Молина, Херонимо Рульи и Хуан Муссо.

Напомним, сборная Аргентины уступила команде Испании, которая выиграла второй в истории титул чемпиона мира. Решающий гол Феррана Торреса принёс команде победу. Лионель Месси признал превосходство испанцев. Капитан аргентинцев попросил болельщиков не обесценивать прошлые достижения команды из-за текущего поражения. Он отметил, что игроки отдали максимум сил, но соперник заслуженно выиграл.