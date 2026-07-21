Магнитная буря близко? На Солнце произошла мощная вспышка в ночь на вторник

В ночь на 21 июля на Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Астрономическое событие получило уровень М3.4.

«21 июля в 01:25 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4493 (N05E08) зарегистрирована вспышка M3.4 продолжительностью 16 минут», — сообщили в Институте прикладной геофизики.

Накануне специалисты заметили ещё два мощных выброса энергии. Им присвоили категории М2.5 и М1.1. Подобные явления делят на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к каждой следующей букве интенсивность рентгеновского излучения увеличивается в десять раз.

Категория М считается предпоследней по мощности. Самыми сильными являются события уровня X. Такие всплески иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если её облако достигает Земли, оно способно вызвать возмущение магнитного поля и спровоцировать геомагнитную бурю.

Ранее специалисты предупредили о вероятном усилении геомагнитной активности 20–22 июля. Согласно прогнозу, показатели могли достичь уровня слабой бури G1, после чего возмущения должны постепенно сойти на нет.