Пшеница, бананы и ДНК людей: Учёные раскрыли неожиданные тайны Туринской плащаницы

Международная группа учёных впервые применила современные методы геномного секвенирования к официальным образцам Туринской плащаницы, собранным ещё в 1978 году. Исследование позволило восстановить сложную биологическую историю одной из самых загадочных реликвий в мире. Об этом сообщили в журнале Scientific Reports.

Впервые для анализа образцов Туринской плащаницы использовали метод строгого метагеномного секвенирования нового поколения без применения ПЦР. Учёные изучили геномную ДНК, сохранившуюся в льняных волокнах ткани, чтобы определить, какие биологические следы накопились на ней за столетия.

В работе приняла участие профессор судебной экспертизы Университета Ланкашира Ноэми Прокопио. По её словам, исследование не ставило целью определить возраст или подлинность плащаницы, а было направлено на изучение её биологической истории с помощью современных криминалистических методов.

Анализ выявил сразу несколько линий митохондриальной ДНК человека, а также богатый микробиом, включающий бактерии, грибы и солелюбивые археи. Кроме того, специалисты обнаружили следы ДНК культурных растений, домашних животных и даже средиземноморского красного коралла.

Среди найденных растений оказались пшеница, морковь, кукуруза, бананы и арахис. Также на ткани сохранились следы ДНК крупного рогатого скота, свиней, кур, собак и кошек. По мнению исследователей, подобное разнообразие отражает многовековую историю хранения, транспортировки и контактов плащаницы с людьми и окружающей средой в разных регионах мира.

Авторы подчёркивают, что многочисленные следы человеческой ДНК, накопившиеся за столетия, уже не позволяют выделить возможный первоначальный генетический материал, связанный с самой тканью. Тем не менее современные методы метагеномики дают возможность подробно изучать процессы её сохранения, экологические воздействия и культурную историю.

«Туринская плащаница продолжает очаровывать историков, учёных и общественность. Благодаря новым криминалистическим технологиям ДНК нам удалось раскрыть дополнительные сведения о её биологической сложности», — отметила профессор Ноэми Прокопио.

Исследователи считают, что работа демонстрирует потенциал современной судебной геномики и протеомики для изучения исторических артефактов и позволяет получать новую информацию даже из образцов, собранных почти полвека назад.

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