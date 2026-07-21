92-летняя мать Игоря Крутого купила квартиру в Майами за 100 долларов

Мать композитора Игоря Крутого, 92-летняя Светлана Крутая, стала владелицей трёхкомнатных апартаментов в Майами всего за 100 долларов. Подробности необычной сделки раскрыл Mash.

Квартира семьи Игоря Крутого в Майами. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, оформлением документов занималась 66-летняя сестра музыканта Алла Баратта. Соглашение заключили сразу после дня рождения Светланы Крутой. Утверждается, что главной целью столь символической продажи выступила оптимизация налогов.

Квартира семьи Игоря Крутого в Майами. Фото © Telegram / Mash

Параллельно с этим сестра артиста приобрела ещё один объект в том же здании — также за 100 долларов. Продавцом второй квартиры стала её собственная фирма TOC PH. Ранее через эту компанию семья организовывала поставки мебели из Италии.

Обе квартиры находятся в престижном районе Санни-Айлс-Бич, который неофициально именуют «Маленькой Москвой». Площадь более просторного объекта составляет 323 квадратных метра, его рыночная цена достигает 3,5 миллиона долларов. Вторые апартаменты раскинулись на 258 квадратных метрах и оцениваются примерно в 2,8 миллиона. Совокупная сумма ежегодного налога за эту недвижимость приближается к 83 тысячам долларов, что эквивалентно почти 6,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что певица Анжелика Варум тайно купила дом в Майами за 33 млн рублей через четыре месяца после начала СВО. Содержание американской мечты обходится певице недёшево. Ежегодный налог на эту резиденцию составляет семь тысяч долларов, что эквивалентно более чем пятистам тысячам рублей.