Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 10:58

Пострадавший на причале в Петербурге подросток уже вторую неделю лежит в коме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Endless luck

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Endless luck

17-летний парень, пострадавший при работе на причале в Петербурге, остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Он уже вторую неделю находится в медикаментозной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ.

Брат пострадавшего Феликс в беседе с 78.ru рассказал, что врачи опасаются выводить юношу из комы из-за сильного отёка и деформации ствола мозга — любая попытка может стать фатальной. Даже операция пока под вопросом. Реакций на внешние раздражители нет.

Брат Феликс пытается самостоятельно найти записи с камер, так как, по его мнению, следствие идёт слишком медленно.

Росгвардейцы спасли в Неве мужчину, прыгнувшего в реку после ссоры с девушкой
Росгвардейцы спасли в Неве мужчину, прыгнувшего в реку после ссоры с девушкой

Ранее сообщалось, что в Петербурге подростку раздробило череп оторвавшейся швартовой скобой. Юноша устроился на летнюю подработку к причалу «Медный всадник» и помогал перемещать три металлические конструкции в акватории Невы. Сейчас парень в коме.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar