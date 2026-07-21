Пострадавший на причале в Петербурге подросток уже вторую неделю лежит в коме

17-летний парень, пострадавший при работе на причале в Петербурге, остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Он уже вторую неделю находится в медикаментозной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ.

Брат пострадавшего Феликс в беседе с 78.ru рассказал, что врачи опасаются выводить юношу из комы из-за сильного отёка и деформации ствола мозга — любая попытка может стать фатальной. Даже операция пока под вопросом. Реакций на внешние раздражители нет.

Брат Феликс пытается самостоятельно найти записи с камер, так как, по его мнению, следствие идёт слишком медленно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подростку раздробило череп оторвавшейся швартовой скобой. Юноша устроился на летнюю подработку к причалу «Медный всадник» и помогал перемещать три металлические конструкции в акватории Невы. Сейчас парень в коме.