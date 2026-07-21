Проклятый лайнер: National Geographic ловит норовирус уже третий раз за лето

На круизном лайнере National Geographic Sea Bird в США произошла очередная вспышка норовируса. Заболели 18 из 62 пассажиров, а для этого судна инцидент стал уже третьим с начала мая. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Это уже третья вспышка норовируса на данном лайнере с начала мая. Кроме того, в 2026 году аналогичные случаи фиксировались и на других круизных судах. Чтобы остановить распространение инфекции, экипаж изолировал заболевших пассажиров и усилил санитарные меры. Как сообщили в CDC, на судне проводят дополнительную очистку и дезинфекцию в соответствии с утверждённым планом реагирования на вспышки инфекционных заболеваний.

Источник заражения пока установить не удалось. Специалисты запросили у заболевших биологические образцы для проведения лабораторных исследований. Среди основных симптомов у пассажиров отмечаются рвота и сильные боли в животе. О вспышке официально сообщили 12 июля — спустя два дня после выхода лайнера из города Ситка (штат Аляска) и за три дня до его запланированного прибытия в Джуно 15 июля.

Ранее вспышка норовирусной инфекции произошла на борту круизного лайнера Ambition, прибывшего во французский Бордо. Заболевание привело к смерти одного из пассажиров. Жертвой инфекции стал гражданин Великобритании старше 90 лет.