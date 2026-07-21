Россия учтёт: В МИД РФ сделали жёсткое предупреждение Берлину из-за планов по ядерному оружию

Россия должна учитывать возможные ядерные разработки Германии при военном планировании. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, сразу несколько западных государств меняют законодательство, чтобы разрешить размещение на своей территории американских и других ядерных вооружений. Одновременно в Европе обсуждают создание французского «ядерного зонтика».

«Поэтому то, что делается ФРГ, это абсолютно неудивительно, тем более учитывая высокий технологический промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальности, которые тоже надо учитывать в нашем военном планировании», — заявил Грушко.

Замглавы МИД связал действия Берлина с общим курсом Североатлантического альянса. По его оценке, западный блок последовательно усиливает роль атомного компонента в своих стратегиях и практической подготовке.

Грушко также обвинил НАТО в самовольном присвоении ядерного статуса. Он считает, что планы альянса противоречат положениям Договора о нераспространении ядерного оружия.

СВР России ранее заявила, что Германия располагает технологиями, позволяющими в короткие сроки разработать собственное ядерное устройство. По оценке разведки, создание действующего боеприпаса может занять у Берлина до одного года.