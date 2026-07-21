Си Цзиньпин объявил о планах Китая сформировать международный альянс в сфере искусственного интеллекта. В число потенциальных партнёров входят Россия, Белоруссия, Бразилия и Индонезия.

Политолог Владимир Киреев в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, почему инициатива исходит именно от этой страны. По его словам, это долгосрочная стратегия, возможная благодаря отсутствию ограничений на пребывание у власти и способности планировать на десятилетия вперёд.

Рынок подобных решений отличается жёсткой конкуренцией, где технологические гиганты борются за создание общего разума. Эксперты давно предупреждают: такая разработка представляет собой новую форму сознания, способную поставить под угрозу само существование человечества.

Поскольку КНР не может напрямую соперничать с западными лидерами отрасли, она кооперируется с менее развитыми в этом плане государствами. Подобный ход позволяет создать базовую платформу для будущего давления на доминирующие корпорации. Специалист подчёркивает, что контроль над алгоритмами важнее любого вооружённого конфликта.

«После мировой войны кто-то жив останется, а вот после искусственного интеллекта может не остаться никого», — отмечает аналитик, призывая усилить надзор за развитием технологий.

Поэтому намерения Поднебесной предельно серьёзны. Привлечение не самых сильных игроков выступает продуманным приемом для решения масштабных стратегических задач.

Ранее стало известно, что Россия и Китай создали глобальный ИИ-союз из 29 стран. В их число вошли также Белоруссия, Бразилия, Венесуэла, Куба, Сербия, а также ряд стран Азии и Африки. Организация открыта для присоединения других стран. США, страны ЕС, Япония и Южная Корея в число основателей не вошли.