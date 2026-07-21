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21 июля, 11:50

«Важнее мировой войны»: Раскрыты истинные цели Китая по созданию коалиции вокруг ИИ

Эксперт Киреев: КНР попытается давить на Запад при помощи новой коалиции по ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / imtmphoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / imtmphoto

Си Цзиньпин объявил о планах Китая сформировать международный альянс в сфере искусственного интеллекта. В число потенциальных партнёров входят Россия, Белоруссия, Бразилия и Индонезия.

Политолог Владимир Киреев в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, почему инициатива исходит именно от этой страны. По его словам, это долгосрочная стратегия, возможная благодаря отсутствию ограничений на пребывание у власти и способности планировать на десятилетия вперёд.

Рынок подобных решений отличается жёсткой конкуренцией, где технологические гиганты борются за создание общего разума. Эксперты давно предупреждают: такая разработка представляет собой новую форму сознания, способную поставить под угрозу само существование человечества.

Поскольку КНР не может напрямую соперничать с западными лидерами отрасли, она кооперируется с менее развитыми в этом плане государствами. Подобный ход позволяет создать базовую платформу для будущего давления на доминирующие корпорации. Специалист подчёркивает, что контроль над алгоритмами важнее любого вооружённого конфликта.

«После мировой войны кто-то жив останется, а вот после искусственного интеллекта может не остаться никого», — отмечает аналитик, призывая усилить надзор за развитием технологий.

Поэтому намерения Поднебесной предельно серьёзны. Привлечение не самых сильных игроков выступает продуманным приемом для решения масштабных стратегических задач.

В Турции предложили России, Китаю и Ирану создать союз
В Турции предложили России, Китаю и Ирану создать союз

Ранее стало известно, что Россия и Китай создали глобальный ИИ-союз из 29 стран. В их число вошли также Белоруссия, Бразилия, Венесуэла, Куба, Сербия, а также ряд стран Азии и Африки. Организация открыта для присоединения других стран. США, страны ЕС, Япония и Южная Корея в число основателей не вошли.

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Дарья Нарыкова
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