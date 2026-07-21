«Это госпереворот»: В Британии потребовали срочных выборов после назначения «экофанатика» Бёрнэма премьером

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж резко раскритиковал назначение Энди Бёрнэма на пост премьер-министра Великобритании. Политик заявил, что смена главы правительства без всеобщих выборов является «государственным переворотом», и потребовал немедленно провести голосование. Свою позицию Фараж изложил в статье для издания Daily Mail

«Не стоит заблуждаться, это государственный переворот, коротко и ясно. Всеобщие выборы должны быть проведены немедленно», — написал он.

Политик также выразил обеспокоенность тем, что Бёрнэм намерен провести, по его словам, «самые масштабные политические перемены за 40 лет», хотя его взгляды остаются малоизвестными широкой общественности. Фараж подчеркнул, что новый премьер оказался на Даунинг-стрит «без выборов, без соперников и абсолютно без какого-либо мандата от народа», отметив, что единственной его электоральной победой стали дополнительные выборы в Мейкерфилде.

Кроме того, лидер Reform UK предположил, что новое правительство продолжит курс лейбористов в вопросах миграционной и энергетической политики. По его мнению, кабинет Бёрнэма сохранит «политику открытых дверей» в отношении мигрантов, а также оставит в силе запрет на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море. Сохранение такого запрета Фараж назвал «чистейшим безумием, продиктованным исключительно экофанатизмом». Завершая статью, он сравнил предполагаемые реформы нового премьера с экономической политикой 1970-х годов, которая, по его мнению, привела Великобританию к глубокому кризису.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм завершил формирование состава правительства, проведя масштабные кадровые перестановки. В обновлённый кабинет вошли 27 министров, при этом несколько высокопоставленных чиновников лишились своих постов.

Напомним, 20 июля Бёрнэм, бывший мэр Большого Манчестера, официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, сменив на этом посту ушедшего в отставку Кира Стармера. Назначению предшествовала победа Бёрнэма на выборах лидера Лейбористской партии, после того как парламентский кризис и внутрипартийное давление вынудили Стармера подать в отставку. В своей первой речи на Даунинг-стрит новый премьер обозначил приоритеты своего правительства, пообещав сосредоточиться на борьбе с бедностью, снижении стоимости жизни, реиндустриализации и децентрализации власти, а также подтвердил неизменность внешнеполитического курса, включая «непоколебимую поддержку Украины».