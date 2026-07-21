Кадры, врачи и экономика: Костюк доложила Путину о развитии Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк. Глава ЕАО рассказала о социально-экономическом положении субъекта и ключевых направлениях его развития.

Путин обсудил с губернатором Костюк развитие Еврейской автономной области. Видео © kremlin.ru

Отдельное внимание стороны уделили подготовке специалистов для местных предприятий. Области нужны квалифицированные сотрудники, способные закрыть потребности производственного сектора. Ещё одной темой стало привлечение медицинских работников. Региональные власти работают над обеспечением больниц и поликлиник необходимыми кадрами.

Ранее Life.ru писал, что участника президентской программы «Время героев» Олега Джафарова назначили заместителем губернатора ЕАО. В региональном правительстве он занялся вопросами поддержки участников СВО, их семей и взаимодействием с волонтёрами.