Топливный рынок в России стабилизируется — заявление Новака

Ситуация на отечественном рынке горючего постепенно приходит в норму. По итогам совещания с профильными ведомствами вице-премьер Александр Новак объявил, что принятые шаги начали приносить ожидаемый эффект.

В кабинете министров продолжают контролировать обстановку в режиме штаба, координируя действия с региональными администрациями и отраслевыми компаниями. По словам зампреда, «эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей».

Для достижения подобных показателей государство прибегло к комплексу решительных действий. Ключевым решением стало временное эмбарго на экспорт нефтепродуктов. Одновременно власти начали дополнительно насыщать внутреннее пространство ресурсами за счёт импортных поставок и форсированного наращивания производства внутри страны.

Дополнительным рычагом воздействия на обстановку стал перенос плановых ремонтов на НПЗ. Профилактические работы на заводах сдвинули на более поздние сроки, чтобы не создавать нехватки сырья в критический период.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что крупные потребители могут получать топливо напрямую с НПЗ или по железной дороге, однако основная часть поставок идёт через нефтебазы и производственные объединения. Схема зависит от объёмов и типа потребителя.