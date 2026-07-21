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Регион
21 июля, 12:03

Суд смягчил обвинение подросткам, убившим 20-летнего жителя Пятигорска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

В Пятигорске (Ставропольский край) суд переквалифицировал обвинение фигурантам дела о гибели Егора Черемыслова в марте 2025 года. Статью об убийстве поменяли на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. Кроме того, из обвинения исключили статью о хулиганстве.

После изменения квалификации преступления сроки наказания были пересмотрены. С учётом времени, проведённого в следственном изоляторе, осуждённые могут получить право на досрочное освобождение.

Как сообщает kp.ru, мать погибшего и её адвокат заявили, что не согласны с вынесенным решением. Они также недовольны отказом суда удовлетворить иск о компенсации морального вреда.

Семья намерена получить копию приговора в установленный срок и обжаловать его в апелляционной инстанции в Ставрополе. Родственники рассчитывают добиться пересмотра решения и более строгого наказания для осуждённых.

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Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Пятигорске толпа подростков избила брата погибшего бойца СВО и разрисовала его тело. Утверждалось, что молодого человека задушил 14-летний подросток.

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Дарья Денисова
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