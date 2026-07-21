Путин назвал отличной идею вручения медальонов родителям погибших героев СВО

По её словам, в регионе родителям погибших участников СВО вручают медальоны воинской доблести как знак уважения к подвигу их сыновей. Костюк отметила, что эта практика основана на исторической традиции, существовавшей ещё в царской России. Тогда родителям погибших воинов также вручали памятные медальоны в знак признания их подвига.