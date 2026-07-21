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21 июля, 11:54

Путин назвал отличной идею вручения медальонов родителям погибших героев СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу Еврейской автономной области по вручению медальонов воинской доблести родителям погибших участников специальной военной операции. Глава государства назвал эту идею отличной. О новой региональной традиции Путину рассказала губернатор ЕАО Мария Костюк.

По её словам, в регионе родителям погибших участников СВО вручают медальоны воинской доблести как знак уважения к подвигу их сыновей. Костюк отметила, что эта практика основана на исторической традиции, существовавшей ещё в царской России. Тогда родителям погибших воинов также вручали памятные медальоны в знак признания их подвига.

«Отличная идея. Согласен», — сказал Путин.

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Напомним, Путин провёл рабочую встречу с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк. Во время беседы глава региона доложила о социально-экономической ситуации в области и основных направлениях её дальнейшего развития.

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Милена Скрипальщикова
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