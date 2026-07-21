Украинские СМИ пригрозили сбивать российские «Герани» «писюнами»

На Украине вскоре может появиться новое поколение дронов-перехватчиков P1-SUN, которые неофициально называют «писюнами». Они предназначены для борьбы с реактивными беспилотниками «Герань». Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на Reuters.

Новую модификацию P1-SUN JetKiller представили на международном авиасалоне в Великобритании. По данным агентства, дрон способен развивать скорость до 370 км/ч, что позволяет ему перехватывать реактивные ударные беспилотники.

Серийное производство новой версии планируется начать в августе. По информации Reuters, после выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать до 50 тысяч таких дронов в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украине начали использовать P1-Sun против российских «Гераней». По словам военного эксперта, речь идёт о беспилотниках-перехватчиках, которые запускают с самолётов Ан-28.