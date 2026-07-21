Экс-командиру киевского «Беркута» дали 10 лет за разгон Майдана

Оболонский районный суд Киева вынес приговор шести фигурантам дела о событиях на Майдане. Бывший командир столичного полка «Беркут», трое экс-правоохранителей и два координатора так называемых «титушек» получили от семи до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По версии украинского следствия, в январе 2014 года осуждённые участвовали в силовом противодействии протестующим. Им вменили незаконное задержание 22 участников акций и других граждан, а также применение насилия.

Обвинение также утверждало, что фигуранты сфальсифицировали документы, чтобы впоследствии привлечь задержанных к уголовной ответственности.

Бывшему командиру назначили десять лет заключения. Двое его подчинённых и прежний начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков получили по восемь лет, координаторы «титушек» — по семь.

Экс-силовиков дополнительно лишили специальных званий и запретили им занимать должности в правоохранительных органах. Приговоры вынесены заочно.

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