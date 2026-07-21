«Попахивает «пятой колонной»: Володин объяснил, кому выгодно создание ажиотажа на заправках

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предостерёг от политизации ситуации на топливном рынке, назвав подобные разговоры действиями, выгодными недругам страны. С таким заявлением он выступил в ходе пленарного заседания при обсуждении инициативы по стабилизации рынка горючего.

«Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже попахивает другим, «пятой колонной» внутри. Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны — крайне опасны. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать», — ответил он.

Он также обратил внимание на внешний фактор. Володин заметил, что неонацистский киевский режим намеренно бьёт по нефтеперерабатывающим предприятиям и сугубо гражданским объектам, рассчитывая внести раскол в российское общество.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с обеспечением топливом в России постепенно входит в норму. По его словам, комплекс принимаемых государством мер начал давать ожидаемый эффект. Правительство продолжает удерживать ситуацию под жёстким контролем в режиме оперативного штаба, координируя усилия с региональными администрациями и компаниями сектора. По оценке зампреда, эти шаги приносят свои плоды и уже позволили частично стабилизировать рынок.