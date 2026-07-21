Изношенная ПВО и тяжёлая зима: Польский министр расстроил Киев печальным прогнозом

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о серьёзных проблемах с системой противовоздушной обороны Украины. По его словам, осенне-зимний период для страны может оказаться крайне сложным. Об этом он сообщил журналистам после заседания правительственного комитета национальной безопасности.

«Ситуация в ближайшие месяцы, особенно осенью и в зимний период, будет очень трудной для Украины», — сказал он.

Политик уточнил, что такие оценки связаны с состоянием украинской противовоздушной и противоракетной обороны. По словам министра, имеющиеся системы испытывают значительную нагрузку, а производственные возможности не соответствуют текущим потребностям. Косиняк-Камыш также выступил за перенос производства средств ПВО в европейские страны. В частности, он поддержал выпуск зенитных ракет в Европе для дальнейших поставок Украине.

Ранее стало известно о возможном дефиците ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине. Имеющихся запасов практически не осталось, а новые поставки могут занять несколько лет.