Изношенная ПВО и тяжёлая зима: Польский министр расстроил Киев печальным прогнозом
Министр обороны Польши предупредил Киев об износе ПВО и тяжёлой зиме
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о серьёзных проблемах с системой противовоздушной обороны Украины. По его словам, осенне-зимний период для страны может оказаться крайне сложным. Об этом он сообщил журналистам после заседания правительственного комитета национальной безопасности.
«Ситуация в ближайшие месяцы, особенно осенью и в зимний период, будет очень трудной для Украины», — сказал он.
Политик уточнил, что такие оценки связаны с состоянием украинской противовоздушной и противоракетной обороны. По словам министра, имеющиеся системы испытывают значительную нагрузку, а производственные возможности не соответствуют текущим потребностям. Косиняк-Камыш также выступил за перенос производства средств ПВО в европейские страны. В частности, он поддержал выпуск зенитных ракет в Европе для дальнейших поставок Украине.
Ранее стало известно о возможном дефиците ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине. Имеющихся запасов практически не осталось, а новые поставки могут занять несколько лет.
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