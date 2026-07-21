В Республике Алтай полуторагодовалый ребенок погиб от удара током

В селе Усть-Кан Республики Алтай от удара током погиб малолетний ребёнок. Информация о происшествии появилась на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России.

Трагедия случилась днём 18 июля на территории частного домовладения. По версии следствия, мальчик прикоснулся к оголённому участку электрического провода, который шёл к компрессору. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ, квалифицирующей случившееся как причинение смерти по неосторожности.

Издание Kp.ru приводит подробности рокового дня. Семья с тремя детьми планировала поездку на водоём. Глава семейства достал надувной круг и собирался воспользоваться компрессором, но заметил на поверхности дырки. Мужчина отлучился в сарай за клеем, чтобы устранить повреждение. Выйдя обратно, он увидел своего полуторагодовалого сына, который лежал рядом с кругом без признаков жизни. Выяснилось, что ребёнок играл на траве, а когда отец отошёл, приблизился к устройству и схватился за оголённый провод. Отец немедленно вызвал скорую помощь и пытался реанимировать мальчика с помощью искусственного дыхания, однако все усилия оказались тщетными.

Ранее сообщалось, что в Тверской области мужчина погиб от удара током, споткнувшись об оборванный высоковольтный провод у собственной дачи. Инцидент произошёл, когда мощный шквалистый ветер сорвал линию электропередачи, и 1 из проводов рухнул прямо напротив дома. В момент обрыва семья погибшего Владимира находилась внутри помещения и не пострадала. Как рассказали родные, сразу после непогоды супруги начали дозваниваться до коммунальных служб с требованием обесточить линию и оградить опасный участок, однако, по их словам, на протяжении нескольких дней никто из специалистов на вызов так и не прибыл.