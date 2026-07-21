«Неправильные пчёлы»: Россиянка вернулась на дачу спустя год и нашла на участке «ульи» майнеров

Жительница Тюмени нашла на своём земельном участке чужое оборудование для добычи криптовалюты, которое поначалу приняла за пчелиные ульи.

Жительница Тюмени обнаружила на своей даче тайную криптоферму под видом пчелиных ульев. Фото © Telegram / BAZA

Землю женщина по имени Марта купила в 2025 году, но долго не могла до неё добраться из-за плохих дорог. Когда хозяйка наконец приехала, она увидела несколько необычных прямоугольных ящиков, которые издавали гул, похожий на пчелиный.

Тюменка приняла тайную криптоферму на своём участке за пчелиные ульи. Видео © Telegram / BAZA

Заглянув внутрь, она поняла, что это вовсе не ульи, а работающая криптоферма. Кто установил технику, пока не выяснили. Женщина написала заявление в полицию, и сотрудники вывезли аппаратуру с территории. При этом резкого роста счетов за электричество хозяйка не заметила: майнеры были подключены к общей сети, и затраты делились между несколькими абонентами, пишет «База».

Ранее в Перми суд обязал владельца майнинг-фермы возместить компании «Россети Урал» более 6,7 миллиона рублей. Незаконное подключение обнаружили осенью 2024 года — оборудование стояло в гараже и работало без договора на энергоснабжение. У мужчины изъяли девять устройств, а объём потреблённого электричества превысил 858 тысяч кВт.